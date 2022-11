Divulgação/Emater-PR

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) e a Cocriago, que atua com promoção de inovação aberta, firmaram uma parceria para implantar em Londrina, no Norte do Paraná, um espaço de fazenda inteligente – ou smart farm.

A parceria visa criar um ambiente de vitrine tecnológica de soluções inovadoras para produtores rurais envolvendo startups, empresas, cooperativas e pesquisadores, que exemplifique as atividades de inovação aberta geridas pelo hub. O projeto já está em andamento.

O conceito “fazendas inteligentes” está relacionado ao uso de tecnologias no meio rural por meio da modernização no gerenciamento de propriedades e agilidade da comunicação. O objetivo é o aumento na quantidade e qualidade dos cultivos, além da otimização da mão de obra.

A Cocriagro atua na promoção de inovação aberta com startups, empresas, cooperativas e institutos de pesquisa. A proposta é validar tecnologias, oportunizar a conexão e a integração para a geração de negócios.

“O objetivo do projeto em Londrina é aplicar as iniciativas das startups e empresas ligadas ao Cocriagro, com a coordenação técnica do IDR-Paraná,” explica George Hiraiwa, do Cocriagro.

INOVAÇÃO – A smart farm será composta de duas áreas semeadas com cultivares de soja e feijão do IDR- Paraná. O Cocriagro custeará a mão de obra para acompanhamento da área agronômica e a execução do manejo e tratos culturais. Para a safra de 2022/2023, as empresas participantes são Cooperativa Agroindustrial Integrada, Inquima, Laboratórios Nova e Bayer, que vão fornecer os insumos para o manejo das culturas.

As startups que utilizam suas tecnologias na área são Agritel – equipamento de telemetria no maquinário utilizado ao longo da safra; Agro365 – plataforma de gestão de propriedade; Espectro – sensores de solo; FarmGO – estação meteorológica e agricultura de precisão; Fitovision – plataforma Syslaudo para acompanhamento dos experimentos; Agroper – fertilizantes orgânicos; Dioxd – tratamento de sementes com dióxido de carbono; e EPI Cont – gestão dos EPIs durante o manejo.

Anderson de Toledo, gerente estadual de Inovação do IDR-Paraná, explica que a parceria com a Cocriagro já vem de longa data e a ideia da smart farm surgiu para proporcionar um ambiente de integração entre os pesquisadores, técnicos e extensionistas com os agricultores e equipes de startups. “Assim, é possível criar uma vitrine tecnológica com demonstrações inovadoras e estimular futuras parcerias com startups que possam oferecer novas tecnologias para o agricultor paranaense”, afirma.

Ao final da safra, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023, será realizado um Dia de Campo para apresentar as tecnologias da vitrine para produtores, empresas e estudantes.