O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta segunda-feira, 13, que o impacto da falência do Silicon Valley Bank (SVB), nos Estados Unidos, mexeu com os mercados financeiros de todo o mundo nesta segunda-feira, mas que até agora os reflexos foram menores do que o previsto.

“Não é que o mercado não esteja turbulento, mas está menos turbulento do que imaginávamos”, disse o ministro a jornalistas ao sair de evento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília.

Pela manhã em outro evento, Haddad tinha avaliado que apesar de a quebra da instituição ser algo grave, não seria suficiente para gerar uma crise sistêmica no setor, como ocorreu em 2008, com o Lehman Brothers.