Franklin de Freitas – Impostômetro registra o que pagamos de impostos aos governos federal

O Impostômetro, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), registrará, nesta quarta-feira (26), por volta das 12 horas, R$ 1 trilhão em impostos. Este é o montante pago pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início deste ano. Entram na contabilidade impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e a correção monetária.



No ano passado, a marca foi registrada sete dias depois. A explicação para que a arrecadação ocorra mais cedo de acordo com a análise do economista da ACSP, Marcel Solimeo, se dá, principalmente, pelo aumento da inflação.