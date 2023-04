O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos avançou de 44 em março a 45 em abril, informou nesta segunda-feira, 17, a Associação Nacional das Construtoras (NAHB, na sigla em inglês). O resultado veio em linha com o previsto pelos analistas consultados pelo Wall Street Journal.

A NAHB diz que o índice mostra “otimismo cauteloso” e é apoiado pelos estoques baixos de residências disponíveis para comercialização no país.

A entidade ainda comenta que as condições de empréstimo no setor estão “apertadas”, mas não vê evidência significativa até agora de que a pressão recente sobre bancos regionais nos EUA tenha tornado pior o ambiente de empréstimos para as construtoras.