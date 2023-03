Fernando Frazão/ABr

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) caiu novamente no Paraná. O indicador, elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), ficou em 109,9 pontos em fevereiro, com queda de 4% em relação a janeiro. Esta é a terceira redução consecutiva do ICEC.

Desde dezembro de 2022 a confiança dos empresários paranaenses se mantém abaixo da média nacional, que ficou em 115,4 pontos em fevereiro e também teve a terceira queda contínua. Na comparação com fevereiro de 2022, a retração do indicador no estado é de 10,6%.

Exceto pelo fator Expectativas do Empresário do Comércio (IEEC), que aumentou 0,3% sobre janeiro, os outros aspectos avaliados apresentaram contenção: a avaliação que os empresários paranaenses fazem das Condições Atuais do Comércio (ICAEC) baixou 6,8%, e a perspectiva de investimentos (IIEC) teve decréscimo de 5,9%.

As empresas com até 50 funcionários são as menos confiantes e apresentam ICEC de 109,7 pontos, com redução de 4% na comparação com janeiro. O que impacta na opinião dos micro e pequenos empresários é a situação atual da economia, que piorou na visão dos entrevistados, ao passar de 103,1 pontos para 93,1 pontos (por estar abaixo de 100 pontos, é considerada insatisfatória).

Diante do cenário atual, as empresas de menor porte planejam reduzir o quadro funcional, conforme demonstra a Expectativa Contratação de Funcionários que passou de 117,7 pontos em janeiro para 109,9 pontos em fevereiro. O Nível de Investimentos também caiu na variação mensal, baixando de 113,5 pontos para 103,9 pontos em fevereiro. A Situação Atual dos Estoques também foi afetada, mas com menor intensidade, ao sair de 104,9 pontos em janeiro para 102,1 pontos em fevereiro.

Apesar de tudo, o pequeno comerciante vislumbra uma situação mais favorável futuramente: o fator Expectativas do Empresário do Comércio (IEEC) melhorou um pouco em relação ao mês passado, saindo de 122,2 pontos para 122,5 pontos.

Ainda que as médias e grandes empresas possuam a maior pontuação do ICEC, com 121,8 pontos, entre elas a retração mensal foi mais intensa, com baixa de 5,8% ante janeiro. O fator com maior afunilamento foi Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), que reduziu de 135,5 pontos para 116,3 pontos na variação mensal.

As Expectativas do Empresário do Comércio (IEEC) de médio e grande porte caíram de 128,1 pontos em janeiro para 127,2 pontos em fevereiro. O nível de Investimentos do Empresário do Comércio (IIEC) também encolheu, de 124,3 pontos para 121,8 pontos, sobretudo os investimentos na própria empresa, fator que passou de 140 pontos em janeiro para 131,6 pontos em fevereiro. A situação atual dos estoques baixou de 117,7 pontos para 113,8 pontos. Por outro lado, a Expectativa de Contratação de Funcionários subiu de 115,3 pontos para 120 pontos em fevereiro.