De acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil deverá qualificar 9,6 milhões de pessoas até 2025 para responder às demandas projetadas pelo setor industrial. As informações fazem parte do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025 e indicam que, do total apresentado, 2 milhões de pessoas precisam de formação inicial para serem inseridas no mercado no lugar de funcionários inativos ou em novas vagas.

Segundo a pesquisa, os setores com maior necessidade de trabalhadores formados são o de metal e mecânica, o de construção, de logística e transporte e o de alimentos e bebidas. Para o coordenador do curso de Engenharia de Produção da Faculdade Anhanguera, professor Antonio Rogério Ness, as áreas das engenharias terão destaque no cenário previsto.

“O mercado para engenheiros é muito promissor e muitas vagas devem surgir neste e nos próximos anos. Por isso, é preciso ter capacitação para atuar em diferentes frentes. Profissionais multifacetados desempenham funções normalmente atreladas às indústrias e podem desenvolver projetos inovadores para melhoria de desempenho, de resultados e de lucros”, explica o engenheiro.

No caso específico dos engenheiros de produção, as atribuições contemplam a gestão de tecnologias e processos, além do fluxo de recursos humanos, materiais e financeiros. O profissional graduado domina técnicas de administração e conceitos econômicos para facilitar o esquema de serviços de uma instituição. “O objetivo é otimizar o trabalho, reduzindo o esforço físico dos colaboradores ao desenvolver o trabalho. Além disso, integrar os ramos de uma companhia de forma funcional”, pontua.

Dentro da indústria, o especialista será responsável pelo desenvolvimento organizacional e pelo elo entre as metas estabelecidas pela administração superior e o desempenho operacional. “O aumento na procura por esses engenheiros se dá pela necessidade de trabalhadores que saibam tomar decisões de forma eficaz”, afirma. “A educação de qualidade nas demais habilitações, como a Elétrica, Mecânica, Civil, entre outras, também será um diferencial para conquistar espaço com essa oportunidade do meio industrial”, finaliza o docente.

