O setor industrial paranaense cresceu 8,5% em novembro de 2022 em relação ao mês anterior. O crescimento do Paraná foi o maior entre todos os 15 locais pesquisados, cuja média nacional teve um recuo de 0,1% no período, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Novembro também foi o mês com maior taxa de crescimento da indústria estadual em 2022 na variação mensal. Até então, os maiores aumentos haviam ocorrido em maio, com alta de 3,4%, fevereiro, 1,1%, e março, 0,6%.

Segundo o IBGE, o Paraná teve a segunda maior influência no resultado nacional (atrás apenas de São Paulo. Frente a novembro de 2021, a indústria cresceu 0,9%, com taxas positivas em cinco dos 15 locais pesquisados. A média móvel trimestral (-0,2%) recuou em 12 dos 15 locais.

O acumulado no ano, em relação a 2021, foi negativo em oito dos 15 locais, destacando-se o Pará (-8,9%) e o Espírito Santo (-7,2%).