José Fernando Ogura/AEN

Interrompendo uma série de cinco quedas consecutivas, a indústria do Paraná apresentou em novembro de 2022 o maior crescimento de todo o país. Divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) revela que a indústria paranaense teve crescimento de 8,5% no último mês pesquisado, a frente do Espírito Santo (7,6%) e bem acima da média nacional (a indústria nacional teve variação negativa de 0,1%).

O resultado interrompe uma série de cinco meses consecutivos de recuo na produção, período em que acumulou perda de 16,3%.

Frente a novembro de 2021, a indústria paranaense registra queda de 9,8%, entretanto. No país, a produção cresceu 0,9% nesse período, com taxas positivas em apenas cinco dos 15 locais pesquisados.

O acumulado no ano, em relação a 2021, ficou negativo em 3,8%, enquanto o acumulado em 12 meses teve taxa negativa em 3,3%. Novamente, a maioria dos 15 locais pesquisados também teve retração da produção.

Em novembro de 2022, contudo, a situação já foi diferente e a minoria dos locais teve taxas negativas (seis dos 15 locais pesquisados), sendo a mais intensa no Pará (-5,2%). Os demais recuos foram em Pernambuco (-2,0%), Rio Grande do Sul (-1,3%), Região Nordeste (-1,3%), Rio de Janeiro (-0,9%) e Goiás (-0,3%).

Paraná (8,5%) e Espírito Santo (7,6%) tiveram as maiores altas em novembro, com Ceará (4,3%), Mato Grosso (3,8%), Bahia (3,5%), São Paulo (3,1%), Minas Gerais (2,2%), Santa Catarina (0,3%) e Amazonas (0,1%) a seguir.