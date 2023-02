O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou nesta sexta-feira, 3, em coletiva de imprensa, que a inflação continua a desacelerar no país, enquanto os salários reais aumentam. Mais cedo, o líder expressou satisfação com os dados do payroll (dado de emprego dos EUA) divulgados nesta sexta, que apontaram geração de vagas acima do teto das projeções do mercado.

“A economia dos EUA está em boa forma, mas mais trabalho é necessário para melhorar a economia dos EUA, com foco em custos mais baixos para as famílias”, disse Biden.