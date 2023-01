Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, fechou 2022 em 5,26% em Curitiba. O índice ficou bem abaixo da média nacional de 5,79%, e muito abaixo do acumulado em 2021, medido em 12,73% . Em 2021, o índice da Capital paranaense foi o mais alto registrado pelo IPCA.



Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inflação acumulada de 2022 foi puxada principalmente pelos alimentos e bebidas, que tiveram alta de preços de 11,64% no ano, acima dos 7,94% de 2021. Também tiveram impacto importante os gastos com saúde e cuidados pessoais.