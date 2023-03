(Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

A região de Curitiba registrou no último mês a maior inflação do país entre as 16 regiões pesquisadas mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em fevereiro foi de 1,09% e ficou 1,04 pontos porcentuais (p.p.) acima da taxa de janeiro (-0,05%).

No Brasil, o IPCA medido no último mês foi de 0,84%, com as regiões de Brasília (DF) e Rio Branco (AC) registrando as menores inflações do país, de 0,48 e 0,44%, respectiuvamente. Por outro lado, Curitiba (PR) e Recife (PE), com alta de 1,09% e 0,99%, tiveram as maiores inflações.

Para os curitibanos e moradores de municípios no entorno, por outro lado, a boa notícia é que o IPCA acumula resultados melhoes que a média nacional no ano e nos últimos 12 meses. No Brasil, a inflação acumula alta de 1,37% no ano e, nos últimos 12 meses, de 5,60%. Na capital paranaense, o IPCA registra alta de 1,04% em 2023 e de 4,52% nos últimos 12 meses.

Entre os itens que mais pesaram no bolso da população curitibana no último mês, um dos destaques está em habitação. No país, o preço do gás encanado subiu 1,04%, refletindo o reajuste das tarifas e da mudança na forma de cobrança em Curitiba (11,67%), que resultou em aumento de 13,34% nas faturas, a partir de 1º de fevereiro.

Outros items que tiveram peso importante para o resultado foram as altas dos cursos regulares (5,97%), da gasolina (3,37%) e da energia elétrica residencial (5,94%).

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de dezembro de 2022 a 27 de janeiro de 2023 (base). O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

INPC também registra a maior alta do país em Curitiba

Além do IPCA, o IBGE também divulgou hoje o INPC, cujo cálculo avalia a inflação entre as famílias com menor poder monetário. E novamente Curitiba foi líder na alta de preços no último mÊs, com variação de +1,02% em fevereiro. No ano, a variação acumulada é de +1,04% e, nos últimos 12 meses, de +3,93%.

Ainda de acordo com o IBGE, o resultado na região foi puxado pelas altas de 6,22% da energia elétrica residencial e de 3,37% da gasolina.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de dezembro de 2022 a 27 de janeiro de 2023 (base). O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.