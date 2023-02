Rodolfo Bührer

O BRDE Labs no Paraná – programa de inovação e fomento ao empreendedorismo criado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – está com inscrições abertas até a próxima terça-feira (28) para empresas que pretendam investir em inovação aberta.

Com o tema “Inovação Verde e Equidade”, o programa busca parceiros que atuam no Estado e precisam de soluções inovadoras relacionadas ao tema central, tais como energia limpa, consumo consciente, direitos humanos, diversidade e inclusão, entre outros. No site oficial é possível obter mais informações e acessar o formulário para se inscrever.

A meta é apoiar projetos inovadores e empreendedores na região Sul do Brasil, por meio de iniciativas como financiamento, aceleração, mentoria e networking.

Desde a semana passada, a agência de Curitiba do BRDE, a Hotmilk (Ecossistema de Inovação da PUCPR) e a AMCHAM Brasil (Câmara Americana de Comércio) realizam reuniões virtuais para divulgar o projeto para empresas interessadas.

Em edições anteriores, o BRDE Labs abordou soluções para cooperativas, em 2020, para a indústria, em 2021, e soluções em ESG (práticas ambientais, sociais e de governança), no ano passado.

“O tema desse ano é um desdobramento do que abordamos no ano passado, em alinhamento com o novo posicionamento do BRDE como banco verde, com ações como a criação do Fundo Verde e o programa BRDE Equidade”, explica a gerente de Planejamento do banco, Lisiane Astarita, que também coordena o Labs no Paraná.