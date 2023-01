Reprodução/Copel

O programa de inovação aberta Copel Volt encerrou o período de inscrições com um aumento de 30% na procura por parte das startups interessadas em desenvolver soluções com o apoio da companhia de energia. Foram 284 inscrições recebidas, contra 216 registradas na edição de estreia do programa, em 2022.

“O interesse de mais startups em atuar conosco mostra a consolidação do programa de inovação aberta na empresa, que veio para ficar e ampliar cada vez mais as possibilidades de novos negócios, produtos e serviços disruptivos pro setor elétrico”, comenta o diretor de Desenvolvimento de Negócios, Cassio Santana da Silva.

A metodologia para se chegar ao número de inscrições envolveu um processo de scouting para encontrar, identificar e filtrar as melhores opções. Para isso, a consultoria Beta-i, que acompanha a Copel no desenvolvimento do programa, detectou “avenidas tecnológicas” com potenciais soluções de colaboração e convidou startups a participarem, levando em consideração os desafios propostos pelo Copel Volt.

A participação é exclusiva para startups com soluções já em operação no mercado nacional ou internacional. Nesta rodada, startups em fase de ideação ou pré-operação, consultorias, software houses e empresas tradicionais não foram aceitas.

DESAFIOS – Os temas propostos para esta rodada estão relacionados ao futuro do setor elétrico, com foco na transição energética e nos compromissos com a governança e a responsabilidade socioambiental, bases da gestão ESG, dedicada aos cuidados com o meio ambiente, sociedade e governança.

Os desafios elencados são: hidrogênio verde, armazenamento de energia e demais energias limpas; eletromobilidade e smart cities; relacionamento com clientes e soluções em serviços; gestão de ativos e instalações; e digitalização e melhorias em gestão de processos.

O próximo passo será definir 30 startups para apresentarem suas propostas à equipe de avaliação do Copel Volt. Destas, 15 serão selecionadas para a fase de bootcamp – uma imersão de três dias com as equipes da Copel para aprimoramento das propostas.

Desta etapa surgirão as cinco startups finalistas que receberão mentoria, suporte e um subsídio total de R$ 1,8 milhão para desenvolver a prova de conceito – ou seja, a aplicação prática dos projetos, o que deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2023.

