Os investimentos em construção nos Estados Unidos tiveram baixa de 0,1% em fevereiro ante janeiro, a uma taxa anual sazonalmente ajustada de US$ 1,844 bilhão, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 3, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou abaixo da expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade no mês.

O dado de janeiro foi revisado para cima, de US$ 1,825 bilhão para US$ 1,845 bilhão.

Na comparação anual, os investimentos aumentaram 5,2% em fevereiro.