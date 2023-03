A alta de 0,69% registrada em março pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) foi a mais branda para o mês desde 2020, quando houve elevação de 0,02%, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No mês de março de 2022, o IPCA-15 tinha subido 0,95%. Em fevereiro de 2023, havia avançado 0,76%.

O resultado de março de 2023 fez a taxa acumulada em 12 meses descer ao menor patamar desde fevereiro de 2021, quando era de 4,57%.

A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses desacelerou de 5,63%, em fevereiro, para 5,36% em março.

Com o resultado mensal de março de 2023 anunciado nesta sexta-feira pelo IBGE, o IPCA-15 registrou um aumento de 2,01% no acumulado do ano.