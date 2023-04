O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) subiu 0,57% em abril, após ter avançado 0,69% em março. Segundo divulgação realizada nesta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a alta registrada foi a mais branda para o mês desde 2020, quando houve redução de 0,01%. No mês de abril de 2022, o IPCA-15 tinha subido 1,73%.

O resultado de abril de 2023 fez também a taxa acumulada em 12 meses desacelerar ao menor nível desde outubro de 2020, quando era de 3,52%.

A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 5,36%, em março, para 4,16% em abril.

O resultado de abril de 2023 ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,50% a 0,70%, mas abaixo da mediana positiva de 0,61%.

Com o resultado mensal anunciado pelo IBGE nesta quarta-feira, o IPCA-15 registrou um aumento de 2,59% no acumulado do ano.