Levy Ferreira/SMCS

Para que os beneficiários do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba) tenham tranquilidade ao receberem o benefício de fevereiro, o Instituto tem reforçado a importância de cada um dos aposentados e pensionistas comparecer ao Banco do Brasil para complementar a sua conta. Quem já esteve numa agência do banco ou fez a complementação pelo aplicativo não precisa preocupar-se.

Os que não fizeram a complementação receberão neste fim de semana mais um e-mail de alerta. Os endereços eletrônicos para os quais a comunicação tem sido enviada são os que estão cadastrados no IPMC. Na semana passada também houve envio de mensagem por whatsapp para o número registrado no Instituto.

Sem a complementação, o aposentado não conseguirá fazer movimentações bancárias como saque e pagamento, quando o benefício for pago.

Fevereiro é o primeiro mês no qual o Banco do Brasil será o responsável pelo pagamento dos salários aos servidores da Prefeitura de Curitiba, benefícios aos aposentados e pensionistas e da bolsa-auxílio dos estagiários do Município.

Em fevereiro, os salários e benefícios serão depositados em conta no dia 27, penúltimo dia do mês.

O que é a complementação

A complementação é a confirmação dos dados pessoais e a criação das senhas numéricas. É preciso levar documento com foto (RG ou CNH) e comprovante de endereço.

Quem pretende fazer a portabilidade do seu salário, benefício ou bolsa-auxílio para outra instituição financeira também precisa fazer a complementação da conta no Banco do Brasil para então solicitar a portabilidade.

Tem outras dúvidas? Clique aqui.

Além das agências, os beneficiários podem fazer a complementação no subsolo do prédio central da Prefeitura de Curitiba (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico), no térreo do Edifício Delta (Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória), das 9h às 17h, ou na Rua da Cidadania do Tatuquara, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira.

Os que residem noutra cidade do país podem fazer a complementação em qualquer agência do Banco do Brasil na cidade onde mora. Também é possível cumprir esta etapa acessando o aplicativo do BB.

Para mais informações, além do site do banco, existe uma Central de Atendimento especializada para ajudar o aposentado ou pensionista. O telefone é 4003-5289 para capitais ou 0800 729 5289 para demais localidades.