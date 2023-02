A moeda do Irã alcançou mínima recorde em relação ao dólar neste domingo, ainda em reação a protestos antigovernamentais em todo o país que já se estendem por cinco meses. Dificuldades para restaurar o acordo nuclear de Teerã também pressionam o rial ante a divisa norte-americana.

Hoje, o dólar era negociado por 600.000 rials, ampliando perdas após a última quarta-feira, quando US$ 1 valia mais de 500.000 rials. Na época do acordo nuclear com os Estados Unidos, em 2015 – quando sanções internacionais contra o Irã foram suspensas em troca de controle rígido do programa nuclear iraniano – a relação do dólar com o rial era de 32.000 rials.

De acordo com o centro de estatísticas do Irã, a taxa de inflação no país atingiu 53,4% em janeiro. Há dois anos, a taxa era de 41,4%.

Desde setembro do ano passado, protestos têm sido recorrentes em todo o país. As manifestações eclodiram após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, detida por supostamente violar o código de vestimenta para mulheres da República Islâmica. Amini estava sob custódia da polícia.

Fonte: Associated Press.