Arte/Bem Paraná

Quase 9 milhões de brasileiros, até 30/03/2023 às 12h21, já cumpriram sua obrigação de enviar a declaração de ajuste de IRPF 2023.

22% usaram a declaração pré-preenchida

57% optaram pelo método simplificado de cálculo do IR

81,25% terão tributos a restituir

Se é um dos contribuintes que já enviou a sua declaração do Imposto de Renda, parabéns! Você cumpriu sua obrigação fiscal e agora pode acompanhar o status do seu processo para garantir que tudo está em ordem.

Mas se você ainda não conferiu o andamento da sua declaração, é importante que saiba que essa é uma etapa fundamental do processo. Afinal, é através dessa consulta que você pode saber se a sua declaração já foi processada e se está tudo correto, além de verificar o status da sua restituição, se houver.

Para fazer a consulta, existem duas maneiras simples e gratuitas: o portal e-CAC, onde você pode acessar com sua senha do site do governo ou criar um código de acesso, ou o aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para Android e iOS. Ambos os canais oferecem informações detalhadas sobre todo o processo da sua declaração, desde a entrega até a restituição, se houver.

Além disso, se você precisar fazer alguma correção ou ajuste na sua declaração, é importante fazê-lo o quanto antes para evitar problemas com a Receita Federal.

Lembre-se: acompanhar o status da sua declaração é essencial para garantir que tudo está em ordem e evitar problemas futuros.