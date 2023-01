Alexandre Marchetti / Itaipu Binacional

A usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, fechou 2022 com a marca histórica de 100% de Eficiência Operativa, medida pelo Fator de Capacidade Operativa (FCO). Na prática, significa que toda a água recebida pelo reservatório foi utilizada para a geração de energia, sem necessidade de abertura do vertedouro.



Segundo o gerente do Departamento de Operação do Sistema (OPS.DT), Rodrigo Gonçalves Pimenta, essa situação é rara porque o reservatório de Itaipu opera em um modelo de fio d’água, ou seja, não possui grande capacidade de armazenamento de água. Todo o volume de água que chega até a barragem precisa seguir o fluxo do rio, seja gerando energia, por meio das unidades geradoras, ou escoado pelo vertedouro.



“O FCO é estabelecido pela relação entre energia gerada e energia disponível. Em 2022 conseguimos planejar o atendimento às demandas dos sistemas elétricos brasileiro e paraguaio, utilizando toda água que foi aportada no reservatório, sem a ocorrência de vertimento, resultando em um aproveitamento máximo do nosso principal insumo”, explica.



Em termos de produtividade, 2022 também teve números muito positivos. Itaipu atingiu o segundo melhor resultado de produtividade da série histórica, o que representou um ganho de 3,4 milhões de MWh .