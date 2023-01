O ministro de Comércio do Japão, Yasutoshi Nishimura, disse nesta quarta-feira (18) que seu país está se aproximando da fase em que pode interromper o relaxamento de sua política monetária. O comentário foi feito durante painel do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, horas depois de o Banco do Japão (BoJ) deixar sua política monetária inalterada.

“É óbvio que a política monetária será normalizada no futuro, mas até que possamos ver um caminho claro no futuro, entendo que o BoJ manterá sua política atual”, afirmou Nishimura.

Segundo Nishimura, várias políticas do governo permitiram que a inflação no Japão avançasse em ritmo mais lento do que em outros países.

“Mas de agora em diante, quando os investimentos reais forem feitos, os salários aumentarem e a economia avançar (…) será possível interromper o relaxamento monetário no futuro. Estamos claramente chegando a essa fase, nos aproximando dessa fase”, acrescentou o ministro.

Na madrugada desta quarta, o BoJ surpreendeu ao manter sua política monetária intocada, desafiando rumores de que voltaria a elevar o teto para o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos.

Ainda em Davos, Nishimura disse esperar que as empresas do Japão elevem os salários em 5% “e algo a mais” este ano, com a expectativa de que isso leve a uma taxa de inflação moderada e sustentada pela demanda doméstica.