Tóquio, 13/02/2023 – O governo japonês nomeou nesta terça-feira, 14, Kazuo Ueda como próximo presidente do Banco do Japão. A instituição é comandada há uma década por Haruhiko Kuroda.

Ueda foi professor de economia da Universidade de Tóquio e participou do conselho do Banco do Japão entre 1998 e 2005.

O governo também nomeou Ryozo Himino, ex-chefe da Agência de Serviços Financeiros do país, e Shinichi Uchida, atual diretor de Política Monetária do Banco do Japão, como vice-presidentes da autoridade monetária.

O Parlamento japonês deverá sabatinar os nomeados até o fim deste mês. Também cabe ao Legislativo a aprovação das indicações. Fonte: Dow Jones Newswires.