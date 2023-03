O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão permaneceu estável (0,0%) no quarto trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior, de acordo com leitura final divulgada nesta quarta-feira, 8, pelo Escritório de Estatísticas do país. O resultado veio abaixo da leitura preliminar, que previa avanço de 0,2%.

Já a comparação anual indica crescimento da economia mais lento do que o esperado, devido a demanda doméstica enfraquecida. A taxa foi revisada para avanço de 0,1% no levantamento final, ao contrário do crescimento estimado anteriormente de 0,6%.

O PIB nominal também foi revisado para avanço de 1,2% na taxa trimestral e de 4,7% na taxa anual, abaixo das estimativas preliminares de crescimento de 1,3% e 5,2%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires