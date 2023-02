O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão subiu 0,2% no quarto trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior, de acordo com a leitura preliminar publicada hoje pelo Escritório de Estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas do The Wall Street Journal, que esperavam avanço de 0,4%, mas reverteu tendência do terceiro trimestre, quando caiu 0,2%.

Na comparação anual, o PIB real subiu 0,6%, também revertendo recuo registrado no terceiro trimestre de 0,8% na taxa anualizada. Já o PIB nominal do país avançou 1,3% na comparação trimestral e subiu 5,2% na taxa anual. Fonte: