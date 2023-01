O Japão registrou em 2022 déficit comercial recorde de 19,97 trilhões de ienes (US$ 156 bilhões) em meio a um salto nas importações de energia, segundo dados publicados pelo Ministério de Finanças do país nesta quinta-feira, 19.

O déficit foi o maior desde que o Japão começou a registrar números da balança comercial de forma sistemática em 1979, ressaltou o ministério. Tanto as importações quanto as exportações atingiram recordes.

As exportações, lideradas por automóveis, aumentaram 18% em relação ao ano anterior, para 98 trilhões de ienes (US$ 766 bilhões). As importações, incluindo petróleo, carvão e gás natural, avançaram 39% no ano passado, para 118 trilhões de ienes (US$ 922 bilhões).

Com recursos escassos, o Japão importa quase todo o seu petróleo, e os preços do petróleo bruto e de outras commodities dispararam no ano passado, em parte devido à guerra na Ucrânia.

Ao longo de 2022, o valor do iene caiu em relação ao dólar e outras moedas, à medida que grandes bancos centrais elevaram suas taxas de juros para combater a disparada da inflação.

Por região, o Japão registrou superávit comercial com os EUA, mas apresentou déficits com a China e a Europa.