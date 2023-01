Imagens de movimentação de pessoas nas ruas do centro de curitiba. Movimento no comércio da região central de Curitiba. Vendas aquecidas pelo motivo no natal e copa do mundo.

O Paraná fechou o ano passado com saldo positivo de 147.316 novos estabelecimentos regularizados na Junta Comercial. Só em dezembro, o Estado ganhou mais de 13,7 mil novas empresas. Entre janeiro e dezembro, foram abertos 266.074 empreendimentos e houve a extinção de outros 118.758. O Estado tem, atualmente, 1,57 milhão de empresas ativas, entre sedes e filiais.

Do total de empresas abertas em 2022, a maioria corresponde a MEIs, com 75,13%; outras 21,59% são LTDA e 2,72% têm como Natureza Jurídica Empresário. Os outros segmentos aparecem com percentual de abertura abaixo de 1%: Eireli (0,12%), S/A fechada (0,23%), S/A aberta (0,06%), Cooperativa (0,09%) e Consórcio (0,04%).

Em dezembro, o Paraná também foi o quarto estado mais ágil na abertura de empresas do País, com média de 16 horas, para a análise de 3.345 processos. O Estado ficou atrás de Sergipe, Espírito Santo e Bahia, que juntam bem menos processos – no Sergipe foram apenas 312. O tempo está bem abaixo da média nacional, de 1 dia e 7 horas. No Paraná, desde março todos o registros foram efetivados em menos de um dia.

O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o período na etapa de viabilidade, na validação cadastral que os órgãos realizam e na efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados os trâmites de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para funcionamento do negócio.

Confira o relatório de aberturas e baixas em dezembro e o relatório referente ao tempo de abertura de empresas no mesmo período.