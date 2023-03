Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Uma definição sobre o novo teto dos juros do crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sairá até sexta-feira, disse ontem o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Sidney Oliveira. Ele se reuniu com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo para discutir o assunto.

“O patamar fixado pelo Conselho [Nacional de Previdência Social] de 1,7% [ao mês] não atende a estrutura de custo dos bancos”, disse. O presidente da Febraban também declarou que as instituições financeiras estão dispostas a negociar.