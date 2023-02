O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera um “ano desafiador” para a economia da América Latina em 2023. A combinação de juros em alta com preços de commodities em baixa deve desacelerar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da região a 2% em 2023, de acordo com artigo assinado por dirigentes da instituição.

Em 2022, a atividade nesses países resistiu bem aos choques da guerra na Ucrânia e do aperto monetário global, com expansão econômica de quase 4%, segundo o FMI. No entanto, o Fundo avalia que o ritmo de criação de empregos e os gastos com consumo em bens e serviços já começaram a enfraquecer.

“O crescimento também será prejudicado por uma desaceleração dos parceiros comerciais, particularmente os Estados Unidos e a zona euro”, projeta o FMI, que enxerga ainda impacto das condições financeiras mais apertadas.

O Fundo alerta que o cenário pode intensificar as tensões sociais na América Latina, À medida que a população enfrenta uma piora nos padrões de vida. “O crescente descontentamento social e a diminuição da confiança nas instituições públicas têm sido uma tendência importante na região há algum tempo”, ressalta.