A Justiça Federal no Distrito Federal recebeu denúncia contra o ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães, acusado por uma série de funcionárias do banco por assédio sexual e moral. Acusado pelo Ministério Público Federal (MPF), o ex-presidente da Caixa vai ser processado criminalmente na Justiça Federal em Brasília como suposto abuso de um grupo de mulheres. Em nota, o advogado que representa Guimarães “nega taxativamente a prática de qualquer crime e tem certeza que durante a instrução a verdade virá à tona, com a sua absolvição”.