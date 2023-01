Divulgação/VW

O ano de 2022 foi dominado pela Kombi elétrica. O modelo, que já circula em testes de engenharia pelo Brasil, iniciou sua pré-venda na Europa em maio do ano passado. Mas antes mesmo de o veículo chegar às concessionárias por lá, 21 mil unidades já haviam sido encomendadas, superando as previsões da marca para o ano. Até dezembro, os pedidos para o ID. Buzz somavam 26.600 unidades — e 10 mil unidades estão a caminho das concessionárias.

“Estamos muito felizes com o lançamento da nossa primeira Kombi totalmente elétrica. Agora, nossa tarefa é aumentar ainda mais a produção e entregar os veículos aos nossos clientes e fãs (…) Nos últimos meses, já conseguimos fazer isso e, desde setembro, aumentamos significativamente as entregas”, disse Lars Krause, membro do Conselho de Administração da VWCV para Vendas e Marketing.

A Volkswagen continua a fazer rápidos progressos com a transformação para a mobilidade elétrica, com cerca de 330 mil unidades, as entregas mundiais de veículos totalmente elétricos cresceram 23,6% em relação ao ano anterior. O ID. Buzz é parte importante da estratégia de eletrificação da Volkswagen, que prevê atingir a meta de 55% de veículos elétricos até o início da próxima década.

Os modelos da família ID. encontraram uma resposta positiva nos mercados automotivos globais. Com cerca de 170 mil unidades entregues aos clientes em 2022, o ID.4 é o principal carro elétrico do mundo do Grupo Volkswagen. Na China, o maior mercado de vendas da empresa, a Volkswagen mais do que dobrou as entregas dos modelos totalmente elétricos da família ID..

Desde que o primeiro ID.3 foi entregue em setembro de 2020, a Volkswagen comercializou mais de 580 mil modelos da família ID. em todo o mundo. Na semana passada, durante a Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, nos Estados Unidos, a Volkswagen apresentou o mais novo membro da família ID., o ID.7. O sedã apareceu com camuflagem digital, que usa tecnologia exclusiva e pintura de várias camadas para criar efeitos de luz em partes do veículo. O recurso interativo simboliza o próximo passo na digitalização do futuro modelo da família de elétricos da marca.