A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o BC europeu não se comprometerá com a próxima decisão de juros, diante da turbulência do sistema financeiro global, apesar de seguir reforçando que o BC seguirá com sua meta da inflação de 2% ao ano. Segundo a banqueira central, incertezas elevadas “reforçam a importância de uma abordagem dependente de dados”.

“Se não tivéssemos tensões no mercado do financeiro, teríamos indicado altas adicionais”, acrescentou ela.

De acordo com Lagarde, as pressões acumuladas dos preços ainda estão se disseminando pela economia, apesar dos preços de insumos se enfraquecerem.

“Choques no preço da energia devem ser absorvidos para evitar uma espiral de preços e salários”, afirmou a presidente do BCE, em declarações no Parlamento Europeu.

Impactos no sistema financeiro

A presidente do BCE afirmou que os impactos das tensões do sistema financeiro ainda serão sentidos pela economia. Entretanto, a dirigente afirmou que a zona do euro tem um setor bancário mais forte em comparação à crise de 2008.

De acordo com a banqueira central, o capital e a liquidez dos bancos da zona do euro já excedem os requisitos regulamentados e os bancos da região são resilientes.

Lagarde ainda reafirmou que a estabilidade de preço caminha junto com a estabilidade financeira.