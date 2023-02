O economista André Lara Resende, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), integrará um grupo de discussões sobre o planejamento estratégico da instituição de fomento, mas não assumirá assento em seu Conselho de Administração. Num vídeo gravado após encontro realizado na semana passada com representantes da Febraban, entidade que reúne os principais bancos do País, o novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, mencionou esse grupo de economista, citando Lara Resende.

“Vamos fazer um debate em março agora, coordenado pelo André Lara Resende e pelo José Roberto Afonso, que foi o pai da Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirmou Mercadante na gravação, como registrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no último dia 31.

Ainda de acordo com Mercadante, participarão economistas nacionais e internacionais, porque segundo ele, esse é uma discussão que tem sido feita em todo o mundo. Entre os temas a serem tratados estará também a questão do novo arcabouço fiscal.

Nos primeiros dias do ano, em entrevista à colunista Míriam Leitão, do jornal O Globo, Mercante anunciou a intenção de indicar Lara Resende para o Conselho de Administração do BNDES, ao lado da ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira e do climatologista Carlos Nobre.

Teixeira e Nobre foram nomeados para o órgão colegiado, mas a atuação de Lara Resende agora ficará restrita a esse grupo de economistas.

Enquanto aguardava o início da cerimônia de posse de Mercadante, na manhã desta segunda-feira, no Rio, Lara Resende confirmou a informação, sem entrar em detalhes sobre o grupo de economistas.