Divulgação

A Latam é a primeira companhia aérea do Brasil a atender clientes em Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio da Central de Intérpretes de Libras do ICOM, empresa referência no setor de acessibilidade digital para surdos. O atendimento online com intérpretes agora está disponível para clientes que utilizam língua de sinais para se comunicar em latam.com, no Contact Center e em todos os 54 aeroportos atendidos pela empresa no Brasil.

Seja nos aeroportos ou nos canais online da Latam, o cliente surdo agora tem acesso a um atendimento automático e interativo em Libras dentro do ambiente digital do ICOM e pode esclarecer de forma simples e rápida suas dúvidas mais frequentes sobre check-in, bagagem e documentos para viagem.

Caso tenha uma questão específica, o usuário tem a opção de se conectar por meio de uma videochamada com um intérprete de Libras, que fará contato com o atendente da Latam para a tradução simultânea, online e humanizada. O novo processo de atendimento de surdos não desativa o uso do TDD, que também é realizado com intermédio de um intérprete.

Anteriormente, o atendimento para surdos só estava disponível por meio da tecnologia TDD (sigla em inglês para Aparelho Telefônico para Surdos). A inovação digital está disponível 24 horas de segunda a domingo e foi lançada oficialmente no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 3 de dezembro, último sábado.

A Central de Intérpretes de Libras do ICOM foi pensada para ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva e começou a ser testada em julho de 2022, abastecida principalmente pelas perguntas frequentes em latam.com. O projeto foi desenvolvido pelo Latam Labs, o núcleo de open innovation da Latam, em parceria com o AME Lab, o laboratório de tecnologia assistiva da AME, onde nasceu o ICOM.

Para Rafael Walker, diretor Global de Customer Care do grupo Latam Airlines, este é mais um passo importante no processo de inclusão das pessoas surdas. “A inovação só é possível por meio de trabalhos em colaboração como este. A solução que conseguimos implementar de forma pioneira no setor aéreo brasileiro reforça como a tecnologia pode ser nossa aliada nesse processo de transformação digital para oferecermos uma experiência de viagem cada vez mais humana, empática e acessível para todos”.

Para José Araújo Neto, presidente da AME, desenvolvedora do ICOM, o objetivo principal deste serviço é oferecer às empresas um recurso digital, acessível e personalizado para o atendimento de cidadãos surdos em sua língua natural, a Libras, como preconiza a legislação brasileira. Araújo se refere, principalmente, ao decreto número 11.034 de abril deste ano, que prevê que todas as empresas que atendem via serviço de atendimento ao consumidor (SAC) a também oferecer comunicação em Libras, voltadas a consumidores surdos.