Andre Wormsbecker

Janeiro é mês de férias para muita gente, mas pode ser também um período para se qualificar profissionalmente. O programa Liceu de Ofícios, da Prefeitura de Curitiba, vai oferecer 401 vagas em 11 diferentes cursos gratuitos, sendo que 185 são abertas a toda a população e o restante apenas para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS).

As aulas serão realizadas em seis regionais: Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, Pinheirinho e Tatuquara, entre os dias 16 e 27 de janeiro. Para que todos possam participar, haverá turmas de manhã, tarde e noite.

Durante esse período, os interessados terão oportunidade de fazer os cursos Autoconhecimento, Auxiliar Administrativo – Financeiro Contábil, Auxiliar Administrativo/Ênfase Recursos Humanos, Como Ter Sucesso nos Processos Seletivos/Entrevistas e Elaboração de Currículo, Comunicação Eficaz e Empreendedorismo Criativo.

E, ainda, Informática Básica, Marketing Pessoal – A Arte de se Relacionar Bem, Projeto de Vida Pessoal e Profissional e Qualidade no Atendimento ao Público: Presencial e Telefônico.

Promovidos em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEEPR), os cursos são rápidos, de quatro horas, com exceção do de Informática Básica, que será desenvolvido durante cinco dias, com carga horária de 20 horas.

Para participar dos cursos abertos para toda a população é preciso fazer inscrição pelo Portal Aprendere. Mais informações podem ser obtidas no telefone (41) 3250-7442.

Programação de cursos em janeiro

Regional Bairro Novo

Vagas abertas para toda a população

16/1 – Projeto de Vida Pessoal e Profissional – 13h às 17h – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1691 – Bairro Novo)

17/1 – Atitudes Comportamentais/Empregabilidade – 13h às 17h – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul,1691 – Bairro Novo)

19/1 – Marketing Pessoal – A Arte de se Relacionar Bem – 13h às 17h – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul,1691 – Bairro Novo)

20/1 – Como Ter Sucesso nos Processos Seletivos/Entrevistas e Elaboração de Currículo – 13h às 17h – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul,1691 – Bairro Novo)

Vagas restritas

18/1 – Comunicação Eficaz – 13h às 17h – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul,1691 – Bairro Novo)

Regional Boa Vista

Vagas abertas

24/1 – Qualidade no Atendimento ao Público: Presencial e Telefônico – 13h às 17h – Liceu de Ofícios Boa Vista Avenida Paraná, 3600 – Boa Vista)

Vagas restritas

19/1 – Empreendedorismo Criativo – 13h às 17h – Cras Boa Vista (Rua Luiza Lélia Gulin Geronasso, 313 – Boa Vista)

Regional Boqueirão

Vagas abertas

18/1 – Auxiliar Administrativo – Financeiro Contábil – 13h às 17h – Liceu de Ofícios Carmo (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430, s/n – sala 36 – Boqueirão)

20/1 – Auxiliar Administrativo/Ênfase Recursos Humanos – 8h às 12h – Liceu de Ofícios Carmo (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430, s/n – sala 36 – Boqueirão)

Regional Cajuru

Vagas abertas

16/1 a 20/1 – Informática Básica – 8h às 12h – Liceu de Ofícios Cidadania Cajuru (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru)

Regional Pinheirinho

Vagas restritas

20/1 – Auxiliar Administrativo/Ênfase Recursos Humanos – 13h às 17h – Mosteiro Monte Carmelo (Rua La Salle, 850 – Pinheirinho)

25/1 – Autoconhecimento – 13h às 17h – Mosteiro Monte Carmelo (Rua La Salle, 850 – Pinheirinho)

27/1 – Projeto de Vida Pessoal e Profissional – 13h às 17h – Mosteiro Monte Carmelo (Rua La Salle, 850 – Pinheirinho)

Regional Tatuquara

Vagas restritas

16/1 a 20/1 – Informática Básica – 18h30 às 21h30 – Liceu de Ofícios Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara)

17/1 – Comunicação Eficaz – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Tatuquara)

18/1 – Marketing Pessoal – A Arte de se Relacionar Bem – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Tatuquara)

19/1 – Projeto de Vida Pessoal e Profissional – 13h às 17h – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Tatuquara)

20/1 – Como Ter Sucesso nos Processos Seletivos/Entrevistas e Elaboração de Currículo – 13h às 17h – Cras Caximba – (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Tatuquara)