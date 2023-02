Divulgação

O programa Liceu de Ofícios está com inscrições abertas para 17 cursos gratuitos de desenvolvimento pessoal e profissional que serão promovidos em março pela Fundação de Ação Social (FAS), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEEPR) e com a Electrolux.

São 1.330 vagas disponíveis para a população, preferencialmente jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Quem quiser participar deve se inscrever até a véspera do início de cada curso no Portal Aprendere. Mais informações podem ser obtidas no telefone (41) 3250-7442.

As vagas estarão divididas em 58 turmas, sendo que 26 delas serão restritas para o público atendido pela FAS, principalmente pessoas em situação de rua, que terão 315 vagas disponíveis.

Os cursos

Quinze cursos são rápidos, com duração de quatro horas, e vão acontecer em vários espaços das dez regionais da cidade, como unidades do Liceu de Ofícios, auditórios de Ruas da Cidadania, Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e escola.

Para a população de rua, as aulas serão realizadas em espaços onde já recebem atendimento, entre eles unidades de acolhimento institucional (UAI), Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) e comunidade terapêutica.

Apenas os cursos de Informática Básica e de Manutenção de Eletrodomésticos – Linha Branca serão mais longos. O primeiro deles terá carga horária de 20 horas e o segundo, de 180 horas.

Promovido em parceria com a Electrolux, o curso de Manutenção de Eletrodomésticos terá apenas uma turma e será realizado no Liceu de Ofícios Bairro Alto, de 20 de março a 24 de maio, das 8h às 12h.

Programação de cursos

REGIONAL BAIRRO NOVO

Auxiliar Administrativo – Administração/Gestão de Documentos – 6/3 – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.691 – Sítio Cercado) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Financeiro/Contábil – 7/3 – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.691 – Sítio Cercado) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 8/3 – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.691 – Sítio Cercado) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Vendas – 9/3 – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1691 – Sítio Cercado) – 13h às 17h

Educação Financeira – 10/3 – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.691 – Sítio Cercado) – 13h às 17h

REGIONAL BOA VISTA

Autoconhecimento – 6/3 – Casa de Recuperação Nova Vida (Rua Amazonas de Souza Azevedo, 508 – Bacacheri) – 13h às 17h

Projeto de vida pessoal e profissional – 9/3 – Casa de Recuperação Nova Vida (Rua Amazonas de Souza Azevedo, 508 – Bacacheri) – 13h às 17h

Atitudes comportamentais/Empregabilidade – 15/3 – Casa de Recuperação Nova Vida (Rua Amazonas de Souza Azevedo, 508 – Bacacheri) – 8h às 12h

Autoconhecimento – 16/3 – Cras Pilarzinho (Rua Guy de Maupassant, 177 – Pilarzinho) – 13h às 17h

Comunicação Eficaz – 20/3 – Casa de Recuperação Nova Vida (Rua Amazonas de Souza Azevedo, 508 – Bacacheri) – 13h às 17h

Manutenção de Eletrodomésticos Linha Branca/Electrolux – 20/3 a 24/5 – Liceu de Ofícios Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323 – Bairro Alto) – 8h às 12h

Educação Financeira – 22/3 – Casa de Recuperação Nova Vida (Rua Amazonas de Souza Azevedo, 508 – Bacacheri) – 8h às 12h

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Vendas – 23/3 – Liceu de Ofícios Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323 – Bairro Alto) – 13h às 17h

REGIONAL BOQUEIRÃO

Como ter sucesso nos processos seletivos/Entrevista e elaboração de currículo – 2/3 – Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) Boqueirão (Rua Josepha Deren Destefani, 30 – Hauer) – 13h às 17h

Informática Básica – 6/3 a 10/3 – Liceu de Ofícios Carmo (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430 – sala 58 – Boqueirão) – 13h às 17h

Atitudes Comportamentais/Empregabilidade – 14/3 – Cras Iguape (Rua Maestro Carlos Frank, 777 – Boqueirão) – 13h às 17h

Educação Financeira – 23/3 – Liceu de Ofícios Carmo (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430 – sala 58 – Boqueirão) – 8h às 12h

Qualidade no atendimento ao público – Presencial e Telefônico – 23/3 – Cras Vila São Pedro (Rua Primeiro de Maio, 1214 – Xaxim) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Administração/Gestão de Documentos – 24/3 – Cras Alto Boqueirão (Rua Wilson Dacheux Pereira, 1.490 – Alto Boqueirão) – 13h às 17h

REGIONAL CAJURU

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 2/3 – Liceu de Ofícios Cidadania Cajuru (Av. Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Financeiro/Contábil – 3/3 – Liceu de Ofícios Cidadania Cajuru (Av. Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru) – 13h às 17h

Marketing Pessoal – A arte de se relacionar bem – 6/3 – Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) Cajuru (Rua Rubens Cardoso de Brito, 260 – Guabirotuba) – 13h às 17h

Educação Financeira – 7/3 – Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) Cajuru (Rua Rubens Cardoso de Brito, 260 – Guabirotuba) – 13h às 17h

Como ter sucesso nos processos seletivos/Entrevista e elaboração de currículo – 8/3 – Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) Cajuru (Rua Rubens Cardoso de Brito, 260 – Guabirotuba) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Administração/Gestão de Documentos – 9/3 – Liceu de Ofícios Cidadania Cajuru (Av. Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Vendas – 10/3 – Liceu de Ofícios Cidadania Cajuru (Av. Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru) – 13h às 17h

Informática Básica – 13/3 – Cras Iguaçu (Rua Leonardo Novick, 983 – Cajuru) – 13h às 17h

Educação Financeira – 20/3 – Liceu de Ofícios Cidadania Cajuru (Av. Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru) – 13h às 17h

REGIONAL CIC

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 1/3 – Liceu de Ofícios Caic Cândido Portinaria (Rua Antônio Geroslau Ferreira, 451 – CIC) – das 13h às 17h

Ética nas Redes Sociais – 9/3 – Cras Barigui (Rua Senador Accioly Filho, 3.300 – CIC) – das 13h às 17h

Como ter sucesso nos processos seletivos/Entrevista e elaboração de currículo – 10/3 – Liceu de Ofícios Caic Cândido Portinari (Rua Antônio Geroslau Ferreira, 451 – CIC) – das 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Administração/Gestão de Documentos – 20/3 – – Liceu de Ofícios Caic Cândido Portinari (Rua Antônio Geroslau Ferreira, 451 – CIC) – das 13h às 17h

Atitudes Comportamentais/Empregabilidade – 23/3 – Cras Barigui (Rua Senador Accioly Filho, 3300 – CIC) – das 13h às 17h

REGIONAL MATRIZ

Autoconhecimento – 1/3 – Liceu de Ofícios (Rua Monsenhor Celso, 35 – Centro / 3º andar – sala 2) – 8h às 12h

Informática Básica – 6/3 – Liceu de Ofícios (Rua Monsenhor Celso, 35 – Centro / 4º andar – sala 5) – 13h às 17h

Excel Intermediário – 14/3 – Liceu de Ofícios (Rua Monsenhor Celso, 35 – Centro / 4º andar – sala 5) – 13h às 17h

Como ter sucesso nos processos seletivos/Entrevista e elaboração de currículo – 15/3 – Liceu de Ofícios (Rua Monsenhor Celso, 35 – Centro / 3º andar – sala 1) – 13h às 17h

Projeto de vida pessoal e profissional – 17/3 – Centro Pop Matriz (Rua Piquiri, 398 – Rebouças) – 8h às 12h

REGIONAL PINHEIRINHO

Projeto de vida pessoal e profissional – 3/3 – Mosteiro Monte Carmelo (Rua La Salle, 850 – Pinheirinho) – 13h às 17h

Como ter sucesso nos processos seletivos/Entrevista e elaboração de currículo – 10/3 – Mosteiro Monte Carmelo (Rua La Salle, 850 – Pinheirinho) – 13h às 17h

Projeto de vida pessoal e profissional – 15/3 – Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison (Rua Leon Nicolas, s/n – ao lado da UPA Pinheirinho) – 8h às 12h

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 17/3 – Mosteiro Monte Carmelo (Rua La Salle, 850 – Pinheirinho) 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 23/3 – Rua da Cidadania Pinheirinho – auditório I – Av. Winston Churchill, 2033 – Pinheirinho) – 13h às 17h

Autoconhecimento – 24/3 – Mosteiro Monte Carmelo (Rua La Salle, 850 – Pinheirinho) – 13h às 17h

REGIONAL PORTÃO

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 3/3 – Rua da Cidadania Portão/Fazendinha – auditório III (Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Vendas – 9/3 – Rua da Cidadania Portão/Fazendinha – auditório III (Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Financeiro/Contábil – 15/3 – Rua da Cidadania Portão/Fazendinha – auditório III (Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Administração/Gestão de Documentos – 22/3 – Rua da Cidadania Portão/Fazendinha – auditório III (Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha) – 13h às 17h

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Informática Básica – 6/3 a 10/3 – Liceu de Ofícios Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade) – 13h às 17h

Excel Intermediário – 13/3 – Liceu de Ofícios Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade) – 13h às 17h

REGIONAL TATUQUARA

Educação Financeira – 7/3 – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.283 – Caximba) – 13h às 17h

Auxiliar Administrativo – Administração/Gestão de Documentos – 8/3 – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.283 – Caximba) – 13h às 17h

Comunicação Eficaz – 8/3 – Cras Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 563 – Tatuquara) – 18h30 às 21h30

Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 9/3 – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.283 – Caximba) – 13h às 17h

Educação Financeira – 9/3 – Cras Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 563 – Tatuquara) – 18h30 às 21h30

Ética nas Redes Sociais – 10/3 – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.283 – Caximba) – 13h às 17h

Informática Básica – 13/3 – Cras Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 563 – Tatuquara) – 13h às 17h

Informática Intermediária – 20/3 – Cras Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 563 – Tatuquara) – 18h30 às 21h30