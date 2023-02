A Light negou, por meio de nota na noite da segunda-feira, 6, que esteja na iminência de pedir recuperação judicial. A companhia é alvo de preocupações no mercado devido à sua situação financeira – a Light estaria enfrentando problemas para rolar as dívidas.

A concessionária reafirmou que contratou a consultoria financeira Laplace, que foi responsável pela recuperação judicial da Oi, para assessorá-la “na avaliação de estratégias financeiras que viabilizem a melhoria de sua estrutura de capital e de alternativas para tanto”.

A contratação da assessoria financeira, porém, reforçou a percepção de que a empresa poderia estar enfrentando problemas para rolar as dívidas, tendo em vista a proximidade do fim do prazo de concessão da distribuidora do grupo, que se encerra em 2026.

O cenário levou as agências de avaliação de risco Fitch e Moodys a baixar as notas de crédito da Light S.A. e suas subsidiárias Light SESA (distribuidora) e Light Energia (geradora). A S&P também rebaixou o rating da Light SESA alegando “maior risco de financiamento”.

Veja a íntegra da nota:

“Conforme já divulgado, a Light recentemente contratou a Laplace para assessorá-la na avaliação de estratégias financeiras que viabilizem a melhoria de sua estrutura de capital e de alternativas para tanto. Portanto, não procede a informação de que a Companhia estaria na iminência de pedir recuperação judicial.”