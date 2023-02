O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que faz parte da Democracia Socialista, uma das alas petistas mais à esquerda, afirmou nesta terça-feira, 7, que apresentará um requerimento para convidar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a explicar na Câmara a política de juros da instituição. Mais cedo, o PSOL também anunciou que protocolaria um convite similar.

“Campos Neto precisa vir à Câmara explicar a decisão de manutenção da taxa Selic em 13,75%, a mais alta taxa de juros real do mundo, em um cenário de grande desaceleração da economia brasileira”, diz Lindbergh, em nota enviada por sua assessoria.

Além da condução da política monetária, o petista quer que Campos Neto explique também erros nos dados de fluxo cambial.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), foi necessária uma revisão extraordinária das estatísticas do mercado de câmbio contratado devido a um erro do BC na apuração desses dados desde outubro de 2021.

Segundo a autoridade monetária, esse problema se concentrou nos dados referentes às importações. Com isso, o fluxo cambial total de 2022 passou de entrada de US$ 9,574 bilhões para saída de US$ 3,233 bilhões.