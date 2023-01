Azul Rocha (Divulgação/Assessoria de Imprensa)

Quem gosta de mexer na cozinha de casa entende muito bem da importância de se ter utensílios de diferentes tamanhos e formatos que permitam acomodar alimentos e também decorar. O plástico neste quesito é o grande aliado deste especial espaço de nossas casas, pois possui várias vantagens em relação a outros materiais quando o assunto é setor de ‘Utilidades Domésticas (UD)’, pois ele se encaixa facilmente em projetos que visam oferecer designer para a criação de novos produtos e conceitos.

Na paranaense Colorfix Masterbatches, a linha Marble Connect, toda com cores marmorizadas, amadeiradas e madrepérola, já conquistou 90% dos clientes de sua carteira especializados em UD, decoração e jardinagem.

Para o diretor superintendente da companhia, Francielo Fardo, são os efeitos e cores proporcionadas pela linha que garantem essa procura para os novos desenvolvimentos com exclusividade, inovação e sofisticação no resultado final do produto dos clientes. A versatilidade do polímero também é um diferencial, destaca o executivo. “Podemos proporcionar muito mais possibilidades, formas e produção em escala, além de ser um produto ecologicamente correto, pois não precisamos explorar a natureza para obter os efeitos marmorizado, madeira ou madrepérola”.

“Grandes marcas como a Tramontina, Invicta, Coza e Astra, são alguns dos nossos clientes, que já utilizam os nossos concentrados de cores em suas embalagens e na fabricação de seus produtos”, exemplifica o diretor superintendente, que completa: “O Marble é indicado para aplicações em PP e ABS Cristal no processo de injeção. Para outras aplicações, nosso suporte técnico faz uma análise e estudo de viabilidade”.

Tendência 2023

Para que os clientes possam ter ideias de paletas para o desenvolvimento de seus produtos, a Colorfix iniciou neste mês de janeiro a distribuição do seu Catálogo Cores & Tendências 2023, que além de seis cores exclusivas da linha Marble Connect, todas desenvolvidas para PP, PE e PCR (ver inspirações abaixo), também traz outras 19 tonalidades em cores sólidas, com objetivo de promover as mais variadas combinações.

Acesse a edição completa https://colorfix.com.br/catalogo-de-cores-e-tendencias/