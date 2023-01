Divulgação/Assessoria de Imprensa

Janeiro é o mês de liquidar as coleções de verão e no Shopping Curitiba as promoções seguem a todo vapor. Lojas de diversos segmentos, como roupas, calçados, lingerie, cama, mesa e banho estão com peças remarcadas, com descontos de até 50%. Confira alguns destaques:

A Riachuelo está com descontos imperdíveis de até 60%, em peças masculinas, femininas e infantis. Na C&A as promoções estão por toda a loja, há blusas femininas por R$ 19,90. Na Renner, também há ofertas.

Hering, Cotton On, Gregory e Makenji têm peças da coleção de verão pela metade do preço. E as lojas especializadas em vestuário masculino, como Vila Romana e Via Veneto também estão em liquidação.

As marcas de calçados, como Arezzo, Mr. Cat, Anacapri, Melissa, Santa Lolla e Zutti, estampam em suas vitrines promoções com 50% de desconto.

Peças infantis selecionadas estão até pela metade do preço na Tip Top e com 40% de desconto na Lilica e Tigor. Na Centauro, é possível encontrar descontos variados em roupas de academia e tênis de marcas como Mizuno e Adidas.

Na Jogê, Hope e Recco, os descontos são de até 50% em camisolas, pijamas e lingerie. Itens para cama, mesa e banho também estão em oferta na MMartan.

Os descontos estão sujeitos à alteração e disponibilidade de produtos.

Compras por whatsapp

É possível também comprar por WhatsApp e receber o produto por delivery ou retirar no drive-thru, por meio do serviço de Assistente de Compras do shopping. Basta o cliente entrar em contato pelo número (41) 99274-1015. O atendimento acontece diariamente, das 11h às 19h.