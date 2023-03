O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, em entrevista à GloboNews, que o jantar que teve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi “amistoso” e de “aproximação”, marcado por conversas sobre o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Ele disse que o chefe da equipe econômica lhe apresentou as “linhas mestras” da nova regra, mas que não o forçou por detalhes.

“O núcleo do governo precisa sintonizar e apoiar o texto que o ministro da Fazenda – junto com sua equipe, envolvendo o Ministério do Planejamento – decidir. A principio, este texto vem sendo gestado com muito carinho, com muito afinco, a muitas mãos, ouvindo pessoas das mais diversas opiniões”, disse Lira, na entrevista que foi ao ar na noite da quarta-feira na emissora.

Lira elogiou as conversas que têm tido com Haddad, classificando-as como “proveitosas”.

Segundo o presidente da Câmara, o ministro tem tido “sensibilidade muito boa” no diálogo com o Parlamento e que, desta forma, conta com a simpatia e a boa vontade dos deputados. “É louvável a capacidade de arregimentação dele, da equipe dele no trato com o Congresso Nacional”, disse.