Rodolfo Bührer/BRDE

“Linkedin: Como ter um perfil para criar conexões e oportunidades” foi o tema abordado na primeira live do ano do Dev The Devs, programa de formação básica de desenvolvedores para alunos da Rede Pública de ensino promovido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os quase dois mil alunos participantes estão na fase final do programa, com atividades práticas via YouTube que abordam temas para o desenvolvimento de competências complementares e contato com profissionais do mercado de trabalho. A previsão de formatura desses jovens, que recebem certificado, é em março.

Ana Cecília Petersen, consultora do PUC Carreiras, falou sobre a importância de criar um bom perfil no LinkedIn. “Hoje os recrutadores do LinkedIn observam como as pessoas e empresas contam suas histórias, seguindo a lógica de que pessoas se conectam com pessoas”, observou. “Conteúdos originais e como a pessoa se posiciona é como o mercado em geral percebe seu comportamento”.

Também foram compartilhadas dicas básicas de como fazer biografia, palavras-chave, conexões e publicação para divulgar habilidades para a candidatura de vagas. A live foi mediada pelo gestor de comunidade do Dev The Devs, Pedro Mattia Lunelli. O próximo tema será “Gestão de Projetos”.

O Dev The Devs é totalmente gratuito e está em sua segunda edição. Participam alunos de escolas públicas a partir de 16 anos, com 50% das vagas para meninas.

“O Dev The Devs é um dos programas do BRDE que retrata a transformação social que o banco promove por meio de suas parcerias, do compromisso com a formação dos jovens para a sociedade e para discussões sobre mercado de trabalho de forma prática”, analisou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

São parceiros do projeto o Banco de Desenvolvimento da América Latina, a Rede Gaúcha de Inovação, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, o Sistema Estadual de Parques Tecnológicos do Paraná, a Associação Catarinense de Tecnologia, a Hotmilk (ecossistema de Inovação da PUCPR), Junior Achievement RS e Secretaria do Estado da Educação de Santa Catarina.