As locadoras investiram no ano passado R$ 55,2 bilhões na compra de carros, respondendo por inéditos 30,1% de todos os automóveis e utilitários leves zero quilômetro vendidos no País. As entregas em atraso ao setor, permitidas pela melhora da produção no segundo semestre, ajudaram a compensar a retração das vendas de carros no varejo e evitaram um desempenho pior no período, quando as vendas totais de carros novos recuaram 0,8%.

Segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 23, pela Abla, a associação que representa locadoras de automóveis, o setor comprou 590,5 mil carros no ano passado, um crescimento de 33,6% em relação às compras feitas em 2021.

Em média, o investimento das locadoras em cada carro foi de R$ 93,6 mil, sendo o Gol, modelo que saiu de linha em dezembro, o modelo mais comprado por elas: 45,8 mil unidades em 2022.

A frota das locadoras, segundo a Abla, teve um aumento de 26,2% em 2022, passando de 1,4 milhão de carros. Desse total, 5,7 mil são automóveis híbridos ou elétricos.

O anuário da Abla mostra ainda que as locadoras terminaram o ano passado com 89,6 mil pessoas empregadas, 4,7% a mais do que em 2021.

Em consequência do realinhamento das tarifas de locação e do aumento do número de empresas e veículos na frota, o faturamento bruto do setor chegou a R$ 36,8 bilhões.