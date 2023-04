(Divulgação)

De acordo com o Sebrae, as lojas colaborativas são espaços onde várias marcas podem vender seus produtos juntas, dividindo os custos e compartilhando recursos como estoque, equipe de vendas e marketing. Em abril deste ano, o Alto da XV Mall recebeu quatro operações dentro desse modelo de negócio. A Maxx Bazar conta com mais de 30 colaboradores que fazem parte dos espaços compartilhados e são separados por diferentes segmentos:

Empório Maxx: oferece queijos, salames, vinhos, geleias, doces, alimentos congelados entre outros secos e molhados;

Maxx Pet: traz roupas para pets exclusivas dos empreendedores locais, comedouros, brinquedos e acessórios;

Maxx Colab: peças exclusivas, inovadoras e personalizadas feitas à mão;

Maxx Casa: cama, mesa e banho com bordados, rendas, com detalhes especiais feitos pelos colaboradores que irão comercializar seu trabalho artesanal.

Segundo a curadoria do projeto, os artesãos passaram por processos de capacitação para aprimorar as peças que serão comercializadas. “Nós tivemos um cuidado muito grande com os artesãos e com as peças que serão expostas, para que os trabalhadores pudessem gerar mais qualidade em suas peças, como também aprender a precificar cada peça para que sejam bem comercializadas”, detalhou a empreendedora, Lurdinha, como é conhecida.

Para a fundadora da rede Maxx Bazar, Marilisa Rocha, uma das maiores dificuldades dos microempreendedores é a educação financeira. “É necessário separar a conta bancária pessoal e jurídica, pensar no investimento a longo prazo e sustentar de fato a ideia do negócio”, explica. Por isso, os colaboradores terão oficinas e imersões em temas que vão desde o entendimento do fluxo de caixa até formalização e gestão de equipe, passando por construção da marca, fotografia de produtos e divulgação nas redes sociais.

A proposta das lojas colaborativas é movimentar a economia criativa e fomentar o empreendedorismo local, a marca autoral e o artesão. Além de fazer com que o artesão tenha um espaço seu para comercializar seus produtos sem a necessidade de se preocupar com partes burocráticas.

“Para o mall, a loja colaborativa agrega com maior fluxo de clientes, público diferenciado e diversidade de mix de produtos. Já para o consumidor, oferecem produtos diferenciados e exclusivos, diretamente do produtor/artesão”, destaca a Gerente Comercial do Alto da XV Mall, Ellen Araújo.

Ela ainda completa dizendo que a abertura dessas quatro novas operações fortalece a variedade de lojas do Alto. “Além de que o formato compartilhado possibilita ao pequeno empreendedor entender como funciona gerir um espaço físico em um conceituado centro de compras, e com isso, pensar na possibilidade de migrar futuramente para uma expansão da marca”, finaliza.

Serviço

Alto da XV Mall

Horário: segunda à sábado: 10h às 20h | Domingo: 12h às 20h

Endereço: Rua Camões, 601, Curitiba, PR

Redes sociais: @altodaxvmall