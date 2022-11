Faltam poucos dias para a Black Friday, e as ofertas já começaram a movimentar as lojas. Segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) em âmbito nacional com seus associados, mostra que mais da metade dos lojistas esperam um aumento de até 20% nas vendas neste período. O fluxo de clientes pode aumentar até 10%.

De acordo com a associação, a data que será comemorada na próxima sexta-feira pode ser também uma excelente oportunidade para os consumidores anteciparem as compras de Natal, já que 80% dos lojistas associados vão fazer ações promocionais para a Black Friday 2022.