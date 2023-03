Arquivo/Agência Brasil

Uma das maiores consultorias de RH do Brasil, a Luandre, está recrutando técnicos de instalações e instaladores para uma grande empresa do segmento de telefonia no Paraná.

Para se candidatar, os requisitos são ter: Ensino Médio Completo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) definitiva na categoria B, veículo próprio e experiência prévia em instalação de fibra óptica.

Entre as cidades com processo seletivo aberto estão: Cascavel, Colombo, Colorado, Maringá e Piraquara. Os interessados devem se inscrever de forma gratuita pelo https://luand.re/instalador-parana. A descrição dos cargos e pré-requisitos estão no mesmo link.