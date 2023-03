O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o pente-fino feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social no Bolsa Família. “Eu não gosto de falar quem vai sair. Vai entrar todas as pessoas que tiverem condições e direito de entrar. Quem não tiver, não entra. E quem tiver de forma errada, vai sair”, afirmou o petista em entrevista à Rádio BandNews FM gravada nesta quinta-feira, 2.

Após uma revisão cadastral, o ministério anunciou que 1,5 milhão de pessoas devem ser excluídas do programa em março por receberem o benefício de forma irregular.

Hoje, o governo federal fez o lançamento do novo Bolsa Família. O programa pagará pelo menos R$ 600 por família, além de R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos. A nova formulação do benefício prevê ainda R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18 e R$ 50 adicionais para gestantes.