O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou há instantes o ministério das Relações Exteriores, onde estava reunido com a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura Rocha, rumo ao Palácio do Planalto.

Na sede do Executivo, Lula vai assinar o projeto do arcabouço fiscal e entregá-lo, junto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).