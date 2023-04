O texto do novo arcabouço fiscal deve ser entregue no fim da manhã desta terça-feira, 18, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Congresso Nacional, após a reunião que trata da segurança nas escolas, para qual foram convidados os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Conforme apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a previsão inicial é de que a entrega simbólica seja realizada por volta de 11h30, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista à CBN, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já havia confirmado que o documento seria entregue e indicou que seria “aproveitado” o evento das escolas.

Conforme apresentação da Fazenda, o novo arcabouço fiscal prevê que as despesas cresçam em até 70% do avanço das receitas do ano anterior, respeitando um piso de aumento real de 0,6% e o teto de 2,5%.