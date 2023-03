O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 15, que ainda irá se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a proposta de arcabouço fiscal. O chefe do Executivo afirmou que já teve uma conversa rápida sobre o tema, mas que um novo encontro deve ocorrer até amanhã.

“Ainda vou fazer reunião com Haddad para discutir arcabouço”, disse a jornalistas ao deixar o prédio do Comando da Marinha, após almoço com o almirantado do comando da Marinha . “Até amanhã vou me reunir com ele. Vou de manhã na Itaipu e na volta vou conversar com o companheiro Haddad”, disse.

Sem detalhar prazos, o presidente sinalizou que a divulgação deve ser feita antes de sua ida à China, prevista para o fim deste mês. “Quando eu ver, vou ter o maior prazer de conversar com vocês, mas ainda não vi. Tive uma primeira conversa com o Haddad e ele ficou de aprontar”, disse, citando que Haddad deve acompanhá-lo na viagem.