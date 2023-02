O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 16, que o mercado financeiro está “muito conservador” e “frágil”. Ao afirmar que nenhum outro chefe do Executivo “cuidou mais” da questão fiscal do que ele, o petista defendeu que os investidores precisam ter sensibilidade social e “mais seriedade”.

“Eu tenho consciência, no meu aprendizado, de que a gente não pode gastar mais do que ganha”, declarou Lula, em entrevista à CNN Brasil. “É isso que nós vamos tratar com muita responsabilidade, porque eu não quero enfiar o Brasil em dívida impagável”, emendou, ao ser questionado sobre a incerteza no mercado com relação à regra fiscal que vai substituir o teto de gastos.

O presidente defendeu que quanto mais pessoas forem de classe média, melhor será o País. Além disso, afirmou que os banqueiros deveriam ter “bom senso” e garantir primeiro o dinheiro de quem está passando fome. “Esse mercado é muito frágil, precisa ter um pouco mais de seriedade”, criticou.